Plombé par une expulsion rapide, Anderlecht loupe le podium

Le spectacle aura duré moins d'un quart d'heure. Le temps pour Matt Miazga de prendre un carton rouge, qui aura tué le match et permis à l'Antwerp d'aller chercher le podium.

Le voilà enfin, le point final de cette saison à la fois plus courte - Playoffs à quatre obligent - et plus longue, bien plus longue que d'habitude. Ce dernier déplacement d'Anderlecht dans un Bosuil désespérément vide sera la conclusion d'un exercice 2020-2021 lors duquel Vincent Kompany aura réussi son pari : plus personne ne se rit du "process", et un point suffit pour sécuriser le podium et des poules européennes assurées - de Conference League au pire, d'Europa League au mieux.

Chez un Antwerp que les Mauves étaient venus ridiculiser en avril dernier, il y aussi un autre objectif : enfin l'emporter dans ces Playoffs afin de ne pas finir la saison avec un goût amer en bouche, alors que la troisième place au terme de la phase classique était si belle. Mais très vite, la rencontre anderlechtoise tournera à la catastrophe ...

Rouge et rideau

Dès la 9e minute, Elias Cobbaut fait peur à tout le monde au RSCA en se trouant totalement devant Dieumerci Mbokani ; heureusement pour le défenseur, le Congolais et Didier Lamkel Zé gèrent terriblement mal l'action, qui se termine sans casse. Simple contretemps : c'est ensuite Matt Miazga qui tire Lamkel Zé par le maillot alors que le Camerounais partait au but. Mr Boucaut estime que l'Américain est dernier homme et l'exclut (13e).

© photonews

Un fait de match qui fera parler, et Kompany est jauni pour protestations trop virulentes, mais qui quoi qu'il en soit tue le match : Anderlecht est condamné à l'exploit, et l'Antwerp condamné à créer, ce qu'il est tout bonnement incapable de faire. Le jeune Zeno Debast prend place dans la défense et est au final assez tranquille pendant le reste de la mi-temps ; c'est même Murillo (34e) qui se procure une grosse occasion sur phase arrêtée, frappant dans le petit filet ...

Mbokani et Lamkel Zé n'étant pas dans un grand jour, l'Antwerp s'en remettra aux nombreux corners obtenus et Ritchie De Laet trouvera même le poteau (43e) peu avant la pause, mais le RSCA tient bon jusqu'à la mi-temps dans un match loin d'être spectaculaire vu sa physionomie.

Le but fantôme

La question "Anderlecht peut-il tenir" trouve vite réponse au retour des vestiaires, sur une autre phase polémique : un centre de Buta trouve la tête de Lamkel Zé, Bart Verbruggen donne l'impression de la repousser ... mais le jeune portier était en fait dans ses buts, et le ballon a donc franchi la ligne. Impossible à juger sous divers angles de caméra, mais l'Antwerp peut exulter (1-0, 49e).

© photonews

Sans surprise, le reste n'est pas un spectacle fabuleux pour ponctuer la saison. Verbruggen, pas à la fête, se fait très peur sur une passe dans l'axe (et fait surtout très peur à Sambi Lokonga qui est forcé de faire la faute, sans être exclu pour sa part), puis s'emploie sur une frappe de Gerkens de l'extérieur du rectangle (63e). En cruise-control, l'Antwerp n'accélère naturellement pas le rythme, peu inquiété par les timides tentatives de contre d'un RSCA inoffensif. À court d'options sur le banc (les entrées de Bruun Larsen et Ashimeru n'amènent pas la folie recherchée), Kompany se frustre et ses joueurs patinent.

C'est donc sur cette rencontre assez calamiteuse, mais totalement plombée dès son entame par les circonstances, que s'achève une saison riche en apprentissage pour le RSC Anderlecht. Le podium n'aura pas été au bout et il faudra passer par les barrages pour aller chercher les poules de Conference League, que disputera pour sa part l'Antwerp. Ce sera sans Francky Vercauteren, dont c'était la dernière ce dimanche. L'heure est aux bilans, et ces Playoffs plutôt ratés risquent de gâcher celui de Kompany ...