Insolite : un club de D5 portugaise veut attirer... Gianluigi Buffon

Gianluigi Buffon ne poursuivra pas l'aventure à la Juventus. Le portier italien s'est dit éventuellement prêt à entamer un nouveau chapitre dans sa carrière malgré ses 43 ans. Un candidat surprise serait prêt à attirer la légende italienne dans ses filets. Il s'agit de l'OS Belenenses, club de... D5 portugaise. Dans une lettre postée sur son site internet, le club se dit prêt notamment à "offrir des billets pour les musées ainsi que pour les attractions touristiques de la ville. Nous promettons aussi d'offrir les desserts les plus populaires du Portugal chaque semaine", peut-on lire.

L'OS Belenenses est un club connu au Portugal. Vainqueur de 4 titres de champion du Portugal et de 3 coupes, le club a stoppé sa collaboration avec le club voisin du SAD Belenenses et s'est vu obligé de repartir en D5.

On l'aura compris, l'intérêt porté par l'OS Belenenses pour Gianluigi Buffon n'a rien de sérieux mais a de quoi faire sourire. Selon les informations de Tuttosport, Gigi pourrait privilégier un retour à Parme, qui évoluera en Serie B la saison prochaine. Mais d'autres clubs comme Galatasaray, Olympiakos ou encore Porto seraient sur les rangs.

Hello @gianluigibuffon, we have an irrefutable proposal for you: how about moving to Lisbon and playing in a 4 times national champion that is struggling to return to its place? 💙🙌



