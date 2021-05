Dessers a une nouvelle fois été décisif: "Bien sûr qu'il y a penalty!"

Comme à Anderlecht, Dessers a donné la victoire à ses couleurs en seconde période, et il était cette fois titulaire.

Il a été dangereux de la première à la dernière minute, il a provoqué un penalty qu'il a transformé (alors qu'en saison régulière il en avait loupé un face à Mignolet): Dessers est avec Vandevoordt l'homme du match côté limbourgeois.

"Bien sûr qu'il y a penalty", affirme l"attaquant de Genk. "J'essaie de contourner Mechele et de taper dans le ballon, et Horvath me touche. J'étais pratiquement certain de ce que je disais mais l'arbitre a d'abord dit non. Heureusement le VAR est intervenu".

"C'était vraiment une rencontre de fin de saison. Le rythme n'était pas vraiment très haut par moment. Pour ma part, j'ai beaucoup couru. Lors de cette saison, je n'ai pas eu beaucoup de temps de jeu alors je voulais me donner à 100%. Mais après 60 minutes, j'étais cramé, je pense que cela s'ets vu. Mais nous avons gagné et on termine sur une bonne note".