Beaucoup de Belgicains dans la sélection du Nigéria

Au début du mois de juin, l'équipe nationale du Nigéria va disputer une rencontre amicale face au Cameroun. La sélection pour cette rencontre a été rendue publique et elle comporte quelques têtes connues pour nous les suiveurs du championnat de Belgique.

Wilfried Ndidi, Terem Moffi, Victor Osihmen, Peter Olayinka, ou encore Moses Simon font partie de la sélection. Pas de Cyriel Dessers par contre: le buteur de Genk doit faire face à la rude concurrence en attaque chez les Super Eagles.

Hello everyone, the revised list for our friendly against @FecafootOfficie is here! #SoarSuperEagles #Team9jaStrong pic.twitter.com/Ne9s3XlZgl