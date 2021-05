La direction du Standard de Liège a évoqué plusieurs sujets avec la Famille des Rouches

Samedi après-midi, les dirigeants du matricule 16 avaient rencontré la Famille des Rouches avant la dernière rencontre des Playoffs 2 contre Ostende.

Une rencontre entre la direction du Standard de Liège et la Famille des Rouches avait eu lieu samedi dernier. Bruno Venanzi avait fait savoir que le contrat de Michel Preud’homme ne serait pas reconduit, mais pas que ! En effet, le président des Rouches a expliqué qu’il était indispensable d'augmenter le capital du club et donc trouver un investisseur et que des négociations étaient en cours, selon nos confrères de Sudpresse.

Venanzi a également confié qu'il voulait continuer de s’appuyer sur l’école des jeunes dans laquelle cinq millions d'euros sont investis chaque année. L'homme fort du matricule 16 a aussi évoqué le prochain exercice : l’objectif serait de se battre pour une place en Playoffs 1.