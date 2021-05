Europa League: le duel Solskjaer-Emery

L'un a l'habitude connaît les joies d'un sacre européen, l'autre attend le premier trophée majeur de sa carrière d'entraîneur.

Opposition de styles, mais aussi de palmarès, mercredi soir, en finale de l'Europa League. Manchester United a déjà tout gagné, à l'échelle nationale et européenne, Villarreal attend toujours d'ajouter un trophée à son palmarès.

Emery pour l'histoire

Et pourtant, sur les bancs, c'est l'entraîneur espagnol qui affiche le meilleur bilan. Unay Emery a collecté les trophées avec le PSG, mais il a surtout gagné l'Europa League à trois reprises avec le FC Séville (2014, 2015, 2016). Un record qu'il partage avec Giovanni Trapattoni et il pourrait donc devenir le coach le plus titré de l'histoire de la compétition s'il amène Villarreal vers le succès mercredi soir.

Solskjaer, sevré avec Man U

À l'inverse, Ole-Gunnar Solskjaer, qui a tout gagné en tant que joueur, affiche un palmarès quasiment vierge en tant qu'entraîneur: double champion du Danemark avec Molde, il n'a pas encore triomphé avec Manchester United. Jusqu'à ce mercredi soir?