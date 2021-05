L'UEFA lance une procédure disciplinaire à l'encontre des trois derniers clubs de la Super League

Trois clubs ne se sont toujours pas retirés du projet de Super League européenne : la Juventus, le Real Madrid et le FC Barcelone. Ils feront l'objet d'une enquête disciplinaire de la part de l'UEFA.

L'instance souveraine du football européen a annoncé via communiqué qu'après une enquête menée par le comité d'éthique et de discipline de l'UEFA, une procédure disciplinaire avait été ouverte contre les trois derniers clubs participant au projet de Super League, pour "violation potentielle du cadre juridique de l'UEFA".

Ces trois clubs sont le FC Barcelone, le Real Madrid et la Juventus. Ils sont les seuls à ne pas s'être retirés du projet, après que les six clubs anglais impliqués, l'Atlético Madrid, l'AC Milan et l'Inter Milan ont finalement fait marche arrière sous la pression de leurs fans et des sanctions envisagées. Reste à voir désormais quelles sanctions sont désormais envisagées ; les statuts de l'UEFA, qui interdisent toute alliance entre clubs sans son autorisation, prévoient une potentielle exclusion de toutes les compétitions continentales. La bataille judiciaire ne fait que commencer.