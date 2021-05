Alexander Scholz en route pour le Japon?

L'aventure touche à sa fin à Midtjylland pour Alexander Scholz.

A 28 ans, Alexander Scholz pourrait, pour la première fois, quitter le Vieux Continent. Selon les médias danois, il est en passe de rejoindre la J-League1 et les Urawa Red Diamonds, quintuples champions du Japon et doubles lauréats de la Ligue des Champions asiatiques.

Passé par Lokeren, le Standard et le Club de Bruges, Alexander Scholz était retourné dans son pays en 2018. Un choix qui lui a permis d'étoffer son palmarès: déjà lauréat de deux Coupes (avec le Standard et Lokeren) et champion de Belgique (avec Bruges), il a ajouté une Coupe et un titre de champion du Danemark à sa collection avec Midtjylland.