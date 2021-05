Danny Rose et Tottenham, c'est fini

Ce jeudi, Tottenham a annoncé le départ de Danny Rose et Paulo Gazzaniga qui arrivent en fin de contrat du côté de Londres.

Le back gauche anglais était arrivé à Londres en 2007 en provenance de Leeds et quitte donc les Spurs après 14 saisons entrecoupées de plusieurs prêts à Bristol City, Sunderland ou plus récemment Newcastle.

Concernant Gazzaniga, il avait rejoint le club londonien en 2017 en provenance de Southampton. Cette saison, il avait été prêté du côté d'Elche au mois de janvier.

The Club can confirm the departures of Danny Rose and Paulo Gazzaniga following the conclusion of their contracts.



We thank Danny and Paulo for their service and wish them well for the future.#THFC ⚪️ #COYS