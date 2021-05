Francis Coquelin : "Ramener un trophée au village, c'est incroyable"

Le Français était heureux après la victoire de son équipe en finale de l'Europa League contre Manchester United (1-1 a.p., 11 tab à 10).

Élu meilleur joueur de la finale, le milieu de Villarreal Francis Coquelin était fier d'offrir aux 50 000 habitants de la ville de son club un trophée aussi prestigieux que l'Europa League.

"On voulait ramener ce trophée et nous qualifier pour la Ligue des champions. Manchester United nous a mis de la pression et on a beaucoup défendu. On aurait aimé conserver plus le ballon mais c'était difficile et on a su resserrer les lignes. On est très content de ramener ce trophée à la maison. C'est exceptionnel. Villarreal, c'est un village de 50 000 personnes, et ramener un trophée au village, c'est incroyable. Gagner un premier trophée européen comme ça, c'est magnifique", lâché le Français au micro de RMC Sport.