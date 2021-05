Officiel : Emilio Ferrera débarque à La Gantoise

Ce jeudi, l'ancien coach de Seraing a été officiellement présenté lors d'une conférence de presse.

Emilio Ferrera a été présenté jeudi après-midi à la Ghelamco Arena comme le nouveau manager de l'académie des jeunes de La Gantoise. Pourtant à la tête du RFC Seraing avec lequel il a été promu en D1A, il a choisi de relever un nouveau défi. Ferrera ne sera pas seulement l'entraîneur de l'équipe U23, mais il sera également responsable de la formation des jeunes à partir de l'équipe U16, faisant ainsi le lien entre les espoirs (et plus particulièrement l'équipe U23) et l'équipe A.

"Emilio Ferrera a accepté notre offre et nous en sommes très honorés. Je n'ai jamais pensé qu'il passerait du FC Seraing à Gand, mais aujourd'hui nous pouvons quand même le présenter", a déclaré Michel Louwagie lors de la présentation à la presse. "Emilio sera le nouveau responsable de la formation footballistique et sera donc chargé de la relève de nos jeunes joueurs à partir des U16. Il sera responsable du football professionnel des jeunes. Nous pensons qu'Emilio Ferrera est l'homme parfait pour ce travail. C'est une bête de football, il a maîtrisé la méthodologie, a été entraîneur dans de nombreux clubs de haut niveau et pense que les jeunes devraient pouvoir s'entraîner de la même manière que les footballeurs professionnels".

© photonews

Emilio Ferrera assumera cette tâche pendant au moins deux ans. "J'espère qu'après cela, nous pourrons écrire une très longue histoire ensemble", poursuit Michel Louwagie. "Emilio Ferrera est encore jeune à 53 ans. Pourtant, il veut travailler avec les jeunes. En général, c'est l'inverse et les entraîneurs de jeunes sont impatients de passer à l'équipe première. Ce n'est pas le cas pour lui, il a déjà connu cette période avec des clubs de haut niveau. La collaboration avec son académie nous donnera également des possibilités supplémentaires de recruter des joueurs. De plus, il travaillera en collaboration avec son frère Manu. Ce dernier se chargera également du recrutement pour son compte. Il y a encore beaucoup de talents dans le Grand Gand et bien au-delà. Nous croyons déjà en nos chances de réussite. Notre travail avec les jeunes sera légèrement réorganisé. Le COO Sébastien Ronse s'occupera de la première partie, la deuxième partie est la responsabilité d'Emilio Ferrera avec les jeunes des U16 et ensuite il y a l'opération dont s'occupera l'entraîneur principal Hein Vanhaezebrouck. Avec Emilio Ferrera, nous avons l'homme qu'il faut pour le poste", précise Michel Louwagie.

