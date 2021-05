Officiel : Slaviša Jokanović est le nouveau coach de Sheffield United

Le technicien serbe aidera les Blades à retrouver la Premier League.

Slaviša Jokanović est le nouveau manager de Sheffield United. Le coach âgé de 52 ans a signé un contrat de trois ans, devenant ainsi le premier manager étranger du club. Le technicien serbe prendra ses fonctions la saison prochaine. Depuis 2019, il dirigeait le Al-Gharafa SC au Qatar. Jokanović possède un formidable palmarès en Angleterre après avoir guidé Watford et Fulham en Premier League.

"Je suis honoré de devenir le manager de ce club de football historique et je suis reconnaissant au Prince Abdullah bin Mosa'ad bin Abdulaziz Al Saud, à Yusuf Giansiracusa et à Stephen Bettis de me faire confiance pour commencer ce nouveau chapitre pour les Blades. Nous partageons tous la même vision à long terme, la même passion et la même ambition pour Sheffield United. Je suis excité à l'idée de travailler à nouveau dans le football anglais et j'ai hâte de commencer avec les joueurs et le personnel, ainsi que de rencontrer nos supporters passionnés et loyaux alors que nous nous préparons à relever le défi de Championship", a expliqué le Serbe lors de la signature de son contrat avec les Blades.