Venise remonte en Serie A 19 ans plus tard !

Le club de la ville de Venise a égalisé en fin de rencontre face à Cittadella ce jeudi soir, arrachant son ticket pour la Serie A.

La dernière saison de Venise en Serie A datait de 2001-2002 : 19 ans plus tard, le Venezia FC remonte dans l'élite italienne via les barrages après avoir terminé 5e de Serie B. Un barrage en aller-retour qui avait bien commencé il y a quelques jours avec une victoire à Cittadella (0-1), mais il aura fallu attendre la fin de ce match retour pour la délivrance : on se dirigeait vers des prolongations quand Bocalon fait 1-1 à la troisième minute du temps additionnel, envoyant son équipe en Serie A.

Une excellente nouvelle pour un Belge, puisque Daan Heymans a quitté Waasland-Beveren pour Venezia et découvrira donc la Serie A plutôt que la Serie B !