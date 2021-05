Zinedine Zidane aurait confirmé son départ

La fin de l'aventure semble désormais actée entre le Real Madrid et Zinedine Zidane.

Il ne manque plus que l'officialisation? C'est en tout cas ce qu'affirme les médias espagnols depuis mercredi soir. Zinedine Zidane aurait annoncé à ses joueurs et à son président son départ du Real Madrid.

Dimanche, à l'issue d'une saison sans le moindre trophée, le Français avait botté en touche et s'était donné le temps de la réflexion. Quelques jours plus tard, il a visiblement pris sa décision. Le deuxième mandat de Zizou en tant que coach de la Casa Blanca devrait donc s'achever après une saison et demie.

Vainqueur de trois Ligues des Champions et d'une Liga notamment, lors de son premier passage sur le banc madrilène, Zinedine Zidane aura ajouté une Liga et une Supercoupe d'Espagne, remportées la saison dernière, à son palmarès madrilène lors du second.