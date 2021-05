🎥 "Zizou, je t'aime" : Quand Théo Bongonda et Zidane s'échangeaient leurs respects

Théo Bongonda s'était signalé au Celta Vigo, qu'il avait rejoint très jeune après ses débuts à Zulte Waregem. L'ailier virevoltant de Genk n'était pas encore ce qu'il est aujourd'hui, mais il avait notamment brillé face au Real Madrid.

En 2016-2017, Thé Bongonda évoluait au Celta Vigo et a eu l'occasion de croiser à plusieurs reprises la route du grand Real Madrid, contre lequel il se signalera ... au point que Zinedine Zidane, déjà sur le banc madrilène, lui avait adressé quelques compliments. Interviewé par Sacha Tavolieri pour Around the Goal, Bongonda est revenu sur cette rencontre.

"Le match se passait, j'étais côté gauche et un ballon sort. Je me rappelle m'être demandé : "Je lui dis ou pas ?". Et je lui ai dit : "Zizou, je t'aime" (rires). Je crois qu'on avait perdu le match 2-1. Je devais rejoindre la sélection U21 après, rentrer à l'hôtel et prendre l'avion", raconte l'ancien joueur du Celta. "Et sur le parking, je vois une Audi qui s'approche, j'étais au téléphone. La vitre se baisse et je vois un crâne luisant (rires), c'était Zidane. Il me dit "t'as fait un très bon match, t'es un super joueur, continue comme ça. Pas dans le sens où j'allais aller au Real Madrid après, bien sûr. J'avais 20 ans à l'époque", conclut Bongonda.

La suite de l'interview de Théo Bongonda sera publiée sur Around the Goal ce vendredi, 22h, via ce lien : https://www.youtube.com/watch?v=DDCZ7TjrAFA&ab_channel=SachaTavolieri