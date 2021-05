Miroslav Klose explique pourquoi il a quitté le Bayern Munich

L'ancien buteur est revenu sur la pause récente qu'il a dû prendre dans sa jeune carrière d'entraîneur.

Miroslav Klose a quitté le staff du Bayern Munich il y a quelques jours après avoir reçu ses diplômes. L'ancien attaquant a confié à Kicker que les raisons de ce départ étaient des problèmes de santé. L'ancien joueur du Werder et du Bayern s'est vu diagnostiquer deux thromboses dans la jambe et a immédiatement été mis sous traitement. "Je ne peux pas et ne veux pas travailler comme ça en tant qu'entraîneur. Soit je commence ma carrière correctement, soit je ne la commence pas du tout. Ou alors un peu plus tard", a expliqué l'ancien serial buteur qui se voit bien entraîneur principal une fois cette mauvaise passe dépassée

" Continuer en tant qu'entraîneur adjoint me semble être la mauvaise voie à suivre, même si Hansi Flick en tant qu'entraîneur national aurait été un bon choix, tant sur le plan personnel que professionnel. Mais ce serait la voie la plus confortable, et ce n'est pas ce que je veux. J'ai toujours choisi le chemin le plus difficile", a conclu Klose.