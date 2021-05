Officiel : le Royal Francs Borains retrouve une vieille connaissance

Le Royal Francs Borains accueille un renfort offensif.

Passé par la RAAL et le RFC Liège, Melvin Renquin fait son retour au Royal Francs Borains.

Le joueur de 23 ans avait évolué au RFB entre 2017 et 2019, et participé à la montée de D3 en D2 ACFF. Il reste sur une saisons quasi sans jouer du côté de Liège.

"Je suis ravi de rentrer à Boussu où j’ai découvert le foot belge. J’y ai rencontré des chouettes personnes et vécu une montée inoubliable en D2 amateurs. Ma seconde saison fut un peu plus compliquée, en raison d’un accident de la route, d’une pubalgie et de soucis personnels. J’ai une sorte de petite revanche à prendre", peut-on lire sur la page Facebook du club.