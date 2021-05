Roberto Martinez: "Axel Witsel ne jouera ni les matchs amicaux, ni les deux premiers matchs"

Les plans de Roberto Martinez et du staff des Diables Rouges concernant Axel Witsel sont clairement établis.

Les nouvelles sont bonnes pour le médian du Borussia Dortmund qui travaille d'arrache-pied pour participer à l'Euro et Roberto Martinez s'est montré optimiste, ce lundi, en conférence de presse. "La rééducation d'Axel Witsel avance bien depuis un bon moment, mais il a encore quelques étapes à franchir", a-t-il toutefois tempéré.

Objectif Belgique-Finlande

Roberto Martinez ne veut d'ailleurs pas précipiter le retour de son numéro 6 et une chose semble claire dans son esprit: Axel Witsel ne débutera pas l'Euro. "Il ne jouera pas lors des matchs de préparation, ni durant les deux premiers matchs de la phase de groupes. On espère qu'il sera prêt pour le troisième match", confirme le Catalan.

Pas question donc, de pousser le bouchon trop vite. "On évaluera sa situation au jour le jour et la décision finale, comme je l'ai déjà dit, on ne la prendra que le 11 juin. Il est sur la bonne voie, mais on ne veut pas lui mettre la pression.

Du temps de jeu pour les réservistes en préparation?

Roberto Martinez garde d'ailleurs toutes les options ouvertes et ce n'est pas pour rien qu'il a demandé à trois "réservistes" de rejoindre ses 26 Diables Rouges à Tubize. "Il faut pouvoir palier à d'éventuels pépins de dernière minute et c'est pour ça que nous avons demandé à Brandon Mechele, Albert Sambi Lokonga et Zinho Vanheusden de se tenir prêts."

Trois joueurs qui pourraient d'ailleurs recevoir du temps de jeu lors des matchs de préparation. "Ce n'est pas exclu et certainement pour Albert Sambi Lokonga que je vois comme un potentiel remplaçant d'Axel Witsel", conclut le sélectionneur.