Serge Aurier a des envies d'ailleurs et ne dit pas non à un retour au PSG

Lié à Tottenham jusqu'en 2022, le back droit ivoirien ne devrait pas prolonger son contrat chez les Spurs.

Serge Aurier (28 ans, 19 matchs et 2 buts en Premier League cette saison) a des envies d’ailleurs et se verrait bien revenir au Paris Saint-Germain. "Sans langue de bois, tout le monde est au courant que si je voulais prolonger à Tottenham, je l'aurais déjà fait. Ce n'est pas dans six mois que je vais le faire", a lâché l’Ivoirien à L’Equipe. "J'ai connu la Premier League, une finale de C1. Je suis arrivé à la fin d'un cycle et il est temps d'aller voir ailleurs. Les deux parties, les dirigeants et mes agents, sont d'accord sur les conditions. Après, on verra", a expliqué le défenseur.

"Je n'ai jamais caché mon envie de revenir un jour au PSG. C'est mon club de cœur, celui que je supporte, je me sens libre d'en parler. Mais je ne veux pas que les gens pensent que je fais un appel du pied et je ne ferme la porte à personne. Mais si le club fait une proposition cet été, c'est sûr que le PSG fera partie de mes premiers choix."