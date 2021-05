Un blog sur la Pro League ... en Russie : le défi fou d'Artyom Prozhoga

Si vous êtes un aficionado de Twitter, vous avez peut-être repéré un compte en russe suivant attentivement notre Jupiler Pro League. C'est celui d'Artyom Prozhoga, tombé amoureux du football belge il y a quelques années et qui tient désormais un blog sur le sujet.

Artyom Prozhoga (26 ans) est traducteur et passionné de football, et s'est lancé depuis la seconde partie de saison 2019-2020 un défi un peu fou : couvrir en intégralité la Jupiler Pro League et le football belge en général, pas forcément des plus connus en Russie. Un défi relevé avec brio, et qu'il relaie via le site russe Sports.ru, qui permet à des bloggeurs passionnés de partager leur travail. Intrigués par sa démarche, Walfoot l'a contacté pour en savoir plus ...

Bonjour Artyom. Premièrement, peux-tu nous dire quand et pourquoi tu t'es mis à suivre le championnat belge ?

De ce que je m'en rappelle, c'était à l'automne 2014, et la raison est simple : je n'en avais jamais regardé, et j'aime essayer de nouvelles choses. Je me suis toujours intéressé à des ligues européennes hors du top 5, on m'a même surnommé "l'ambassadeur des ligues mineures" sur les réseaux. Ce qui m'intéressait beaucoup, c'était ce système de playoffs. Quelque temps plus tard, j'ai eu l'occasion d'assister à un match d'Anderlecht, à Khimki (banlieue de Moscou, nda), quand ils sont venus affronter le Dinamo Moscou (défaite 3-1 en 2015, nda).

© photonews

Est-ce que tu t'intéressais à la Belgique auparavant ? Qu'en savais-tu à l'époque, et qu'en sais-tu maintenant ?

En tant que traducteur de métier, je suis passionné par les autres cultures et par les langues, la Belgique ne fait pas exception. Le football est mon guide, en un sens. Grâce au football belge, j'ai appris un peu de néerlandais et de français, ça m'aide à mieux comprendre le pays via des articles, des documentaires. Je n'ai jamais été en Belgique, mais je crois que je ne serai pas perdu quand j'irai.

Pourquoi avoir décidé d'écrire sur le sujet ?

J'écris sur tout ce qui me passionne, j'aime partager ça avec les gens. J'espère leur apprendre des choses. Comme mes centres d'intérêt sont assez particuliers, personne ne les couvre en russe, et ça me motive de raconter des histoires. Ma raison est simple : si je ne le fais pas, qui le fera ? Et je ne voudrais pas qu'un joyau comme le football belge reste inconnu.

Combien de temps cela te prend-il ? Est-ce que c'est beaucoup de travail ?

Ca dépend ce qu'on appelle "travail". J'ai couvert la seconde moitié de la saison 2019-2020, et l'été dernier, je me suis lancé le défi de couvrir le championnat en intégralité. Je m'y suis tenu, j'ai écrit des reviews de chaque journée. J'ai aussi écrit sur la Croky Cup, et couvert les sujets les plus chauds du football belge. Tout ça, je l'ai fait gratuitement, par amour du football belge. J'ai un blog sur Sports.ru (à retrouver ici) l'un des sites sportifs les plus populaires de Russie , qui permet à chacun de créer son blog et de se constituer une audience.

Mais je travaille également pour Soccer365.ru, ils m'ont engagé en octobre. J'écrivais des previews détaillées de chaque journée de Jupiler League pour eux, et couvrait le match au sommet chaque semaine. Janvier a été intense. J'ai donc vraiment couvert le championnat à fond et on peut dire que j'étudie le football belge constamment, j'y consacre 4 à 5 heures par jour. J'aimerais en faire plus, mais je suis également ... président du fan-club russe du SD Eibar. Comme le dirait Christian Grey, j'ai des goûts très particuliers. Mon emploi "principal" est d'être correspondant pour un journal local (dans la ville de Kurgan, nda). Oh, et je traduis des livres. Je ne m'en sors qu'au prix d'un mauvais régime de sommeil (rires), je ne dors que 5 ou 6 heures par nuit, je ne le recommande pas.Et désormais, est-ce que tu as une équipe favorite en Belgique

Ha ! Je dois l'admettre, j'ai commencé en étant fan du Club de Bruges, parce que c'est la première équipe que j'aie vu jouer. Mais je dois être impartial en tant que reporter, donc plus vraiment. Au fil des ans, elles ont toutes une place dans mon coeur. C'est me demander mon enfant favori (rires). Mais mon principe est de toujours supporter la plus petite équipe, l'outsider. Et ce dans chaque ligue.

Peux-tu comparer le championnat belge au championnat russe ?

Te rappelles-tu des Belges ayant joué en Russie ? Lombaerts, Witsel, Legear ... ?

Nous en avons parlé récemment avec une collègue qui travaille comme commentatrice sur Telesport, qui diffuse les matchs de Pro League en Russie . Elle pense que n'importe quelle équipe du top russe jouerait les Playoffs 1 en Belgique , mais que les clubs du top belge sont plus forts. Elle suit les deux championnats avec attention, ce qui n'est pas mon cas, je ne suis pas la Russian Premier League du tout et ne peux juger que sur les rencontres en Euro pe.

Bien sûr ! Je sais que Legear jouait pour Grozny, mais à l'époque, je n'ai pas regardé ses matchs. J'aivu jouer Axel Witsel, Nicolas Lombaerts et Gianni Bruno (Krylia Sovetov) en direct au stade, quand ils sont venus jouer contre le Lokomotiv Moscou. J'aimais aussi beaucoup le Krylia Sovetov Samara de Franky Vercauteren.

Est-ce que tu as la sensation que les Russes sont plus intéressés qu'auparavant par le football belge ?

Oui, particulièrement depuis le Mondial 2018. Et depuis les matchs entre le Zenit Saint-Pétersbourg et le Club de Bruges, encore plus. Globalement, les supporters russes savent que la Belgique a une superbe génération de joueurs, mais ne savent pas d'où ces joueurs viennent. Ils connaissent le football belge en surface, et mon rôle est de les amener là où tout commence. Mon blog n'est ouvert que depuis un an et demi, il n'est pas encore très suivi, mais je ne m'attendais pas à avoir 178 followers sur le blog (son Twitter compte plus de 1800 abonnés). Je me disais que 50 serait bien. Mais ce que je préfère, c'est fournir des analyses aux commentateurs et aux journalistes.

L'objectif final, c'est de venir en Belgique pour couvrir des matchs ?

L'objectif est le même qu'avant : faire s'intéresser plus de gens en Russie au football belge à travers mon travail. Venir en Belgique pour y couvrir des matchs serait super, bien sûr, comme je l'ai dit, je ne suis jamais allé, j'aimerais donc voir tout ce qu'il y a à y voir !

Le compte Twitter d'Artyom Prozhoga : https://twitter.com/prozhogart