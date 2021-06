Arturo Vidal hospitalisé !

Le milieu de terrain de l'Inter Milan est sévèrement touché.

Le milieu de terrain Arturo Vidal (34 ans, 118 sélections et 32 buts) a été testé positif au Covid-19 lundi alors qu’il se trouvait avec sa sélection du Chili. Selon un communiqué publié sur le site de l'équipe nationale chilienne, le joueur de l’Inter Milan "a été hospitalisé et isolé du groupe pendant plus de 72 heures en raison d'une amygdalite pleurale sévère".

Il ne disputera pas le prochain match contre l’Argentine, jeudi, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.