"Une excellente nouvelle" pour Martinez, "une bonne surprise" pour Eden Hazard

Roberto Martinez a pris tout le monde de court en faisant revenir Thierry Henry dans son staff à la veille du rassemblement des Diables Rouges et pourtant, c'était une décision qui s'imposait presque pour le sélectionneur.

Outre la blessure de Kevin De Bruyne, le week-end avait été marqué par l'annonce du retour de Thierry Henry dans le staff des Diables Rouges pour l'Euro. Roberto Martinez a expliqué cette décision en conférence de presse, lundi après-midi.

"Le timing était parfait"

Le sélectionneur souhaitait agrandir son staff en vue de l'Euro. "On a très bien travaillé avec le staff en place pendant trois ans, mais un grand tournoi, c'est très différent de ce qu'on fait durant les périodes habituelles. On avait besoin d'un coach supplémentaire et c'est assez naturellement qu'on s'est tourné vers Thierry Henry", explique le Catalan.

Parce que Thierry Henry connaît déjà le groupe par cœur et qu'il a l'expérience des grands tournois. "On sait que Thierry est obsédé par les détails, qu'il sait tout sur les joueurs. Il a une personnalité unique, une mentalité de vainqueur, le timing était parfait et je crois que c'est une excellente nouvelle pour tout le monde", se réjouit Roberto Martinez.

Eden Hazard "surpris", mais ravi

Eden Hazard, qui était présent en conférence de presse quelques minutes avant le sélectionneur, valide. Même s'il ne cache pas qu'il ne s'y attendait pas. "Comme tout le monde, je pense, j'ai été surpris par cette annonce", sourit le capitaine.

Mais il accueille l'ancien champion du monde les bras ouverts. "Je suis très content", confirme-t-il. "On a déjà vécu deux belles années avec lui dans le staff. Il apporte un plus à l'équipe quand il est là et j'espère qu'on va pouvoir faire un grand tournoi ensemble."