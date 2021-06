L'hommage d'Eden à Zizou: "Il sait toute l'admiration que j'ai pour lui"

Présent en conférence de presse dès le premier jour du rassemblement des Diables Rouges, Eden Hazard a forcément évoqué le départ de Zinedine Zidane.

Eden Hazard n'a jamais caché son admiration pour Zinedine Zidane. Il rêvait d'un jour évoluer sous ses ordres et, si le capitaine des Diables n'a pas vécu les deux meilleures saisons de sa carrière aux côtés de Zizou, il reste un fervent admirateur du Français.

Je le remercie pour tout ce qu'il m'a apporté.

Il l'a répété, lundi après-midi, en conférence de presse. "Je suis déçu qu'il parte. Sur le plan individuel, avec toutes ses blessures, je n'ai pas vécu grand-chose à ses côtés, mais il sait toute l'admiration que j'ai pour le joueur qu'il a été et pour l'entraîneur qu'il est", insiste-t-il.

"C'est une grande perte, mais c'est la vie. On a vécu deux belles saisons avec lui et je le remercie pour tout ce qu'il a fait pour moi", ajoute Eden Hazard qui va désormais découvrir les méthodes de Carlo Ancelotti. Un autre ancien coach du Real qui avait connu le succès lors de son premier passage à Madrid.

Je sais que je peux encore faire de belles choses avec le Real.

Et le Diable Rouge a bien l'intention de démontrer qu'il en a encore sous le pied. "J'ai connu des saisons difficiles, à cause des blessures, mais j'ai encore trois ans de contrat et je me connais bien. Je sais que si je suis fit, je peux encore faire de belles choses."

Mais avant de penser à conquérir le peuple madrilène, le Diable Rouge a une autre mission à accomplir. "Je vais d'abord me concentrer sur l'Euro et après, on verra", conclut-il.