Le sélectionneur de la Grèce avant la rencontre face à la Belgique : "Dommage que des joueurs du top niveau comme Kevin De Bruyne et Eden Hazard ne jouent pas demain"

Jeudi, la Grèce affrontera les Diables Rouges en match amical au Stade Roi Baudouin.

John van't Schip, le sélectionneur de la Grèce respecte énormément les Diables Rouges. "On a beaucoup de respect pour la Belgique. Ils sont premiers mondiaux depuis longtemps et ils ont quelques joueurs de très haut niveau dans leurs rangs. Pour nous, ce sera un match qui permettra de voir où nous en sommes. Quelques joueurs devront faire leurs preuves. La Belgique se prépare pour l'Euro et prendra aussi le match au sérieux", a confié le Néerlandais lors de sa conférence de presse mercredi dans des propos relayés par Belga.

"Je trouve dommage que des joueurs du top niveau comme Kevin De Bruyne et Eden Hazard ne jouent pas demain. Nous avons tous vu ce qui s'est passé avec Kevin en finale de la Ligue des Champions. C'était très triste. On veut toujours jouer contre les meilleurs joueurs. Ce ne sera pas un problème pour la Belgique. J'ai vu sur ma liste que Martinez avait encore d'autres choix. J'espère que les joueurs absents seront de retour à l'Euro. La Belgique a beau être numéro un mondial depuis pas mal de temps, il faut d'abord passer le premier tour. Pour cela, la forme du jour est importante. Nous (les Pays-Bas, ndlr.) sommes devenus champions d'Europe en 1988 avec Marco Van Basten comme meilleur joueur. Il était la star du tournoi, mais avait très peu joué durant toute la saison (en référence à Eden Hazard, ndlr.). Il faut aussi avoir un peu de chance avec soi. Je respecte énormément la sélection belge. J'ai notamment travaillé à l'Ajax avec Toby Alderweireld, Jan Vertonghen et Thomas Vermaelen", a confié l'ancien coach de Twente et de l'Ajax.

© photonews

Van't Schip regrette aussi l'absence de la Grèce à l'Euro. "C'est triste. Chaque joueur professionnel veut prendre part à cette compétition. C'est aussi notre cas. On va essayer de se qualifier pour le Mondial, mais c'est encore plus dur que pour un Euro. On veut être là en septembre et j'essaye de rendre la Grèce plus offensive. On est en progression. On a eu quelques bons résultats qui donnent une perspective. La tradition grecque veut des footballeurs défensifs, c'est ainsi qu'ils sont devenus champions d'Europe en 2004. Mais je pense le football d'aujourd'hui exige d'autres choses", a conclu le Néerlandais.