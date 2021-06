Pas de Hazard face à la Grèce ; Martinez préface le premier match de préparation

La Belgique affronte la Grèce ce jeudi pour entamer sa préparation à l'Euro 2020, qu'elle débute le 12 juin à Saint-Pétersbourg face à la Russie. Plusieurs absences seront à déplorer pour ce match.

Présent face à la presse ce mercredi, Roberto Martinez a ainsi annoncé qu'Eden Hazard, Jan Vertonghen et Thomas Vermaelen manqueraient le match de ce jeudi face à la Grèce. Hazard a manqué l'entraînement mardi et même s'il était en conférence de presse cette semaine, le capitaine a reconnu qu'il n'était pas encore au mieux de sa forme. Quant à Vermaelen, "il a joué le week-end dernier au Japon et arrive d'un long voyage", pointe Martinez.

Ce match face à la Grèce risque donc de comporter des surprises. Kevin De Bruyne ne pourra pas jouer, pas plus qu'Axel Witsel. Simon Mignolet, présent en conférence de presse, sera titulaire. "L'objectif est très simple : que tous les joueurs soient prêts et en condition idéale pour le 11 juin. C'est un match de préparation idéal, contre un adversaire compétitif. Leur nouveau coach tente de construire depuis l'arrière, on pourra donc mettre notre pressing en place. Ce premier match est l'occasion de franchir un cap", conclut Martinez au sujet de ce duel face à la Grèce.