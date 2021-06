Real Madrid : Sergio Ramos sèmerait la zizanie au sein du vestiaire

En fin de contrat à la fin du mois, le capitaine du Real Madrid ne devrait pas prolonger.

En fin de contrat à la fin du mois, Sergio Ramos (35 ans, 21 matchs et 4 buts toutes compétitions cette saison) ne devrait pas prolonger avec le Real Madrid. Selon Onda Cero, le défenseur central tente de semer la zizanie au sein du vestiaire en demandant à ses coéquipiers ne pas accepter la baisse de salaire de 10% pour faire face à la crise économique engendrée par le Covid-19. La radio explique que le capitaine de la Casa Blanca suspecte le président Florentino Pérez d’utiliser cette excuse pour financer le transfert de Kylian Mbappé, et non pour renflouer les caisses du club.

Un climat délétère qui ne devrait clairement pas pousser Ramos à prolonger, d’autant que celui-ci a dépassé la deadline fixée par ses supérieurs pour donner sa réponse définitive.