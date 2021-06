Jérôme Rothen démolit Adrien Rabiot

Le milieu de terrain (26 ans, 15 sélections) était aligné au coup d'envoi contre le Pays de Galles (3-0) mercredi en amical.

Pour la radio RMC, le consultant Jérôme Rothen a déploré le choix du sélectionneur des Bleus Didier Deschamps d'aligner Adrien Rabiot.

"Je pense qu’il a envie d’avoir un gaucher dans son équipe, ok, pas de problème. Dans le groupe, il n’y a pas que Rabiot. Ça lui donne une sécurité mais je ne sais pas laquelle. Qu’est-ce que tu attends d’un milieu quand on joue à trois ? On attend qu’il apporte du surnombre, soit à travers des courses, soit avec le ballon en ayant de la personnalité, en faisant des bonnes passes, des frappes, des centres, en étant proche des attaquants... Il n’y a rien de tout ça. Il prend le ballon, contrôle, ralentit le jeu très souvent. Il joue latéralement très souvent. Il joue avec les attaquants, reste arrêté, ne propose pas grand-chose. Les seules choses qu’il propose c’est quand il décale le ballon sur le côté gauche, et qu’il vient s’intercaler dans la ligne d’attaque axe-gauche comme le faisait Matuidi par moment. Mais ça manque de gnaque pour donner envie au porteur de la balle de le servir. Et défensivement, je le trouve tellement nonchalant qu’il ne récupère pas les ballons qu’il devrait récupérer", a lâché l'ancien Parisien à propos du joueur de la Juventus.