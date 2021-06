L'Italie déroule avant l'Euro, la Hongrie se prépare pour le groupe de la mort

À huit jours de son entrée en lice, l'Italie a fait le plein de confiance avant l'Euro. Les coéquipiers de Ciro Immobile ont balayé la République Tchèque ce soir.

L'Italie est en forme. Ce vendredi, la Squadra Azzurra s'est largement imposée face à la République Tchèque, dans le cadre de match amical disputé à Bologne. De son côté, la Hongrie a pris l'ascendant sur l'île de Chypre. Retour sur les résultats de la soirée.

Italie - République Tchèque : la Squadra écrase la Tchéquie

Les hommes de Roberto Mancini n'ont fait qu'une bouché de leurs adversaires. Ciro Immobile, Nicolo Barella, Lorenzo Insigne, Domenico Berardi ont participé à un véritable festival offensif au Stade Renato Dall'Ara. Score final : 4-0. La sélection à la tunique bleue semble prête à ouvrir l'Euro contre la Turquie (11 juin).

Hongrie - Chypre : courte victoire pour les Magyars

Quelques heures plus tôt, les Hongrois se sont imposés sur la plus petite des marges face à Chypre. Seul András Schäfer a trouvé la faille à la Puskas Arena. Score final : 1-0. Contrairement à l'Italie, les Mágikus Magyarok ont encore un match à jouer avant de débuter leur tournoi. Ce sera mardi prochain, contre la Irlande. Après ça, la nation rouge et blanche fera face à l'Allemagne, la France et le Portugal.