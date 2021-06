Répétition générale à Bruxelles pour Zlatko Dalic et la Croatie : "Une victoire est toujours bonne pour la confiance"

A une semaine de l'Euro, ce sera la répétition générale pour les Diables rouges demain soir contre la Croatie, vice-championne du monde.

Tenue en échec 1-1 à domicile contre l'Arménie, la Croatie n'a pas réussi à se mettre en confiance lors de son match amical cette semaine.

Le vice-champion du monde cherchera donc à se rassurer à Bruxelles, avant d'aborder la compétition : "Nous jouons contre le numéro un mondial, il faut respecter l'adversaire, car ils ne sont pas à cette place par hasard", a confié l'entraîneur croate Zlatko Dalic en conférence de presse.

"A la Coupe du monde, ils avaient déjà fait de l'excellent travail et avec Roberto Martinez, ils ont l'un des meilleurs entraîneurs du monde. Ce ne sera qu'un match amical, mais chaque match est important, car une victoire est toujours bonne pour la confiance. Si près du début du tournoi, les deux équipes viseront un bon résultat", poursuit Dalic.

Après la qualification, les Croates ont connu des difficultés en Ligue des Nations, avec cinq défaites en six matchs : "Il y a trois ans lors de la Coupe du monde, nous avons obtenu un résultat historique pour notre pays, mais aujourd'hui nous n'avons pas la même équipe : nous avons des joueurs plus jeunes et moins expérimentés qui ont encore besoin de temps pour atteindre le même niveau. Ce n'est pas le cas de la Belgique, même si vous avez quelques blessés. J'espère vraiment voir Kevin De Bruyne en forme, car il serait dommage que l'Euro ait lieu sans lui. A mon avis, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde."