Euro 2020 : L'Italie arrive en confiance

Privée de Coupe du Monde en 2018, la Squadra Azzurra retrouve la scène internationale.

Sous les ordres de Roberto Mancini, l'Italie retrouve la scène internationale après un parcours sans faute en qualifications.

Un parcours sans faute en qualifications

Après avoir loupé sa qualification pour le Mondial 2018 (une première depuis 1958), l'Italie devait repartir sur de bonnes bases pour retrouver les sommets. La Squadra Azzurra, qui est tombée dans le groupe J pour ces qualifications à l'Euro 2020 (Finlande, Grèce, Bosnie, Arménie, et Liechtenstein), a réalisé un parcours sans faute avec 10 victoires en 10 matchs, 37 buts marqués pour 4 encaissés. Le sélectionneur sait que son équipe ne partira pas favorite de cet Euro, mais sa force c'est d'arriver en confiance grâce à une invincibilité tenant depuis 26 matchs.

Roberto Mancini a transformé l'Italie

© photonews

L'Italie, qui n'a pas de véritable star dans son équipe, montre du caractère et de l'enthousiasme. Roberto Mancini a transformé l'équipe et changé son ADN. La mentalité défensive appartient au passé, et il faut dorénavant contrôler le ballon, construire patiemment et se porter vers l'avant. Le sélectionneur a installé un 4-3-3 redoutable durant la campagne de qualifications avec un milieu composé de Verratti-Jorginho-Barella. Les trois joueurs très complémentaires, étaient partout et couraient tout le temps, assurant ainsi un contrôle du jeu, le point fort de cette équie d'Italie.

Nicolo Barella, le joueur clé

© photonews

Marco Verratti étant repris mais pas encore à 100%, c'est sur Nicolo Barella qui devrait reprendre les clés du jeu. Le joueur de l'Inter Milan est capable d'assurer les transitions, de harceler l'adversaire, de multiplier les courses, de défendre et de jouer vite vers l'avant.

La liste des 26 joueurs :

Gardiens : Gianluigi Donnarumma (AC Milan), Alex Meret (Naples), Salvatore Sirigu (Torino)

Défenseurs : Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Naples), Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (PSG), Leonardo Spinazzola (AS Rome), Rafael Toloi (Atalanta)

Milieux : Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (AS Rome), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (AS Rome), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (PSG)

Attaquants : Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Naples), Giacomo Raspadori (Sassuolo)