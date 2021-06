Le Borussia Dortmund a fixé le prix d'Erling Håland

Le BVB ne souhaite pas perdre son buteur lors du prochain mercato estival, et pour cela, le club de la Ruhr compte bien dégoûter les prétendants du Norvégien, notamment Manchester City et surtout le Real Madrid.

Le Borussia Dortmund aurait fixé un prix pour son attaquant Erling Håland (20 ans, 28 matchs et 27 buts en Bundesliga cette saison), comme nous l'apprend AS. Le meilleur buteur de la dernière Ligue des Champions coûterait 200 millions d'euros ! Une somme énorme et surtout dissuasive.

Les Marsupiaux veulent tout simplement refroidir les ardeurs des cadors européens pour leur international norvégien sous contrat jusqu'en juin 2024.