🎥 Les stades de l'Euro: le Stadio Olimpico pour ouvrir le bal

Terre d'accueil de l'AS et de la Lazio et théâtre habituel des chauds derbys romains, le Stadio Olimpico de Rome accueillera son troisième grand tournoi cet été.

Une enceinte qui est habituée aux grands événements sportifs. Construit en 1953, le stade romain avait accueilli les Jeux Olympiques en 1960 et l'Euro, déjà, en 1968. Tenue en échec lors de la première finale, la Squadra s'y était imposée lors d'un replay contre la Yougoslavie, grâce à des buts de Riva et Anastasi (2-0).

22 ans plus tard, c'est la Mannschaft qui avait triomphé sur la pelouse du Stadio Olimpico, en finale du Mondial 90 contre l'Argentine de Diego Maradona (1-0, but de Brehme).

La Squadra et un quart

Mais le Stadio Olimpico a aussi accueilli deux finales de Ligue des Champions (en 1996, victoire de la Juve contre l'Ajax et en 2009, victoire du Barça contre Man U) et deux finales de Coupe des Clubs champions (en 77, victoire de Liverpool contre Gladbach, et en 84, victoire de Liverpool contre la Roma).

D'une capacité de 72.000 places, le Stadio Olimpico, qui sera aussi le théâtre des Mondiaux d'Athlétisme en 2024, accueillera quatre rencontres lors de cet Euro 2020: le match d'ouverture entre l'Italie et la Turquie, vendredi, mais aussi les deux autres rencontres de la Squadra en phase de groupes (contre la Suisse le 16 juin et le Pays de Galles le 20) et un quart de finale.