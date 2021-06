Polémique en Russie au sujet des maillots de l'Ukraine pour l'Euro 2020

Autour du blason de la sélection ukrainienne figurera en effet un motif représentant le territoire du pays, qui inclut la Crimée annexée en 2014 par la Russie à la suite du conflit entre les deux pays. Le slogan "Slava Ukraïni, Geroem Slava" - gloire à l'Ukraine, gloire aux héros - figure également brodé sur le maillot ; un slogan que la Russie juge assimilé aux milices néonazies qu'elle accuse de soutenir le soulèvement populaire de 2014.

Depuis 2014 et cette crise, Ukraine et Russie ne peuvent plus être placés ensemble dans une quelconque poule qualificative en raison des tensions entre les deux pays. Il y a également peu de chances qu'ils s'affrontent à l'Euro 2020 (c'est impossible avant les quarts de finale), et l'organisation de l'Euro 2020 s'en réjouit certainement ...

