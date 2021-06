Roberto Martinez ravi de l'arrivée de KDB : "Le vrai moment fort de la journée, mais je ne compte pas sur lui pour le premier match"

Au lendemain de la victoire contre la Croatie (1-0), le sélectionneur de la Belgique Roberto Martinez s'est adressé à la presse à Tubize. L'Espagnol était détendu en raison de la bonne performance de dimanche et de l'arrivée de Kevin De Bruyne.

Roberto Martinez semblait remarquablement détendu en conférence de presse. "La façon dont nous avons gagné me rend le plus satisfait. C'était une façon exigeante de jouer, la vraie préparation avait clairement commencé", a déclaré Martinez. "Eden Hazard est bien entré en jeu, Axel Witsel a eu une bonne séance ce matin et vous voyez un Kevin De Bruyne frais arriver aujourd'hui. Cela me pousse à sourire. La seule préoccupation que j'ai pour le moment est l'état de santé de Trossard et Boyata. J'espère avoir plus de clarté à ce sujet demain", a souligné le coach des Diables Rouges.

Étape psychologique

Eden Hazard n'a eu que dix minutes de temps de jeu contre la Croatie. Un choix délibéré, a indiqué Martinez. "C'était surtout une étape psychologique de revenir sur ce terrain. C'était beaucoup plus important que le nombre de minutes qu'il a fait. Il est médicalement apte, il a maintenant cinq jours pour se renforcer. Nous voulons voir Eden Hazard sur le terrain avec le sourire."

Kevin de Bruyne a rejoint les Diables Rouges ce lundi après-midi. "C'est évidemment une nouvelle fantastique. Il a l'air frais et prêt. Son entrée dans la salle à manger a été le vrai moment fort de la journée. Il est déjà dans l'état d'esprit de l'équipe. L'opération s'est très bien déroulée, mais il doit encore faire attention pendant quelques jours. Il travaillera séparément au cours des prochains jours. Dès que le personnel médical donnera le feu vert, il rejoindra le groupe. Mais je ne lui mets aucune pression. Pour l'instant, je ne compte pas sur lui pour le premier match", a conclu Roberto Martinez.