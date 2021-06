Coup de tonnerre, Silas Wamangituka sort du silence et avoue qu'il jouait sous une fausse identité

Le Congolais et son club actuel, le VFB Stuttgart ont annoncé la nouvelle ce mardi.

Le joueur du VFB Stuttgart, Silas Wamangituka jouait en fait sous une fausse identité, à la suite d'une manipulation de son ancien agent, ont révélé mardi le club allemand et le Congolais. L'ailier, auteur de onze buts cette saison dans le championnat allemand, s'appelle en réalité Silas Katompa Mvumpa. Il est né en octobre 1998 et non 1999 comme indiqué sur ses faux papiers.

"Les raisons (de cette manipulation) ne sont pas liées à des questions de droit de séjour", affirme le VfB Stuttgart, qui annonce vouloir prendre totalement la défense de son joueur, "victime d'une machination". L'ancien agent du joueur l'avait placé sous tutelle, en confisquant ses papiers et en gérant son argent. Le changement d'identité visait à le couper de certains contacts au Congo et à le rendre vulnérable au chantage, selon le communiqué du club allemand.

Après avoir récemment changé d'agent, l'attaquant passé par la Belgique, où il avait passé un test à Anderlecht en 2017, a décidé de tout avouer de lui-même. "J'ai vécu ces dernières années dans l'angoisse permanente, et je me suis fait beaucoup de soucis pour ma famille au Congo. Rendre publique mon histoire a été un pas difficile à faire pour moi".

Le VfB est en contact avec la Ligue et la Fédération allemande pour clarifier la situation, mais part du principe que la licence de Katompa Mvumpa est valable et qu'il pourra continuer à jouer normalement.