Un ancien Eupenois dans le viseur du FC Nantes

Le joueur âgé de 30 ans pourrait effectuer son retour en Ligue 1 cet été.

Mathieu Peybernes est dans le viseur du FC Nantes, selon L'Équipe. Le défenseur central n'arrête pas d'enchaîner les prêts depuis 2017 quand il avait rejoint Lorient. D’abord à Göztepe (juillet 2017 à janvier 2018) en Turquie, puis à Eupen (janvier à juin 2018) et enfin à Gijon (Août 2018 à juin 2019) en Espagne. Almeria l'achètera en 2019 avant de le prêter dans la foulée au CD Lugo en deuxième division, puis la saison suivante à Saragosse.

Aujourd’hui de retour à Almeria et à 1 an de la fin de son contrat, il pourrait effectuer son retour en Ligue 1 du côté des Canaris qui veulent se renforcer en défense en vue de la saison prochaine. Des clubs comme Nottingham Forest et Swansea se montrent prêts à concurrencer les les pensionnaires de la Beaujoire sur le dossier.