Le Shakhtar Donetsk s'offre un ailier de Benfica pour 18 millions

L'équipe désormais entraînée par Roberto de Zerbi s'offre un talent brésilien, peu utilisé à Benfica.

Pedrinho (23 ans) quitte le Benfica après une saison seulement : arrivé en août dernier des Corinthians pour 18 millions d'euros, l'ailier brésilien aura disputé 31 matchs pour 1 but et 4 assists, et n'était pas parvenu à s'imposer comme titulaire à Lisbonne.

Benfica, cependant, n'y perd pas financièrement puisque Pedrinho est vendu pour 18 millions, soit son prix d'achat, au Shakthar Donetsk, désormais entraîné par l'ancien coach de Sassuolo Roberto De Zerbi. Il signe un contrat de cinq ans en Ukraine.