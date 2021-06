Thomas Vermaelen répond aux critiques : "Les sceptiques seront toujours là"

Thomas Vermaelen est prêt à jouer l'Euro, et a rassuré les observateurs concernant son état de forme.

Thomas Vermaelen est prêt. "C'est ma mentalité de toujours m'entraîner à fond. Je suis heureux d'avoir eu du rythme ces dernières semaines au Japon. Les 45 minutes contre la Croatie sont également importantes pour la confiance", a expliqué le défenseur âgé de 35 ans en conférence de presse.

A propos de son âge, Vermaelen est très franc. "Les sceptiques seront toujours là. Cela fait partie du football. Pour moi, ce n'est pas une motivation pour donner du fil à retordre aux critiques. La motivation vient de moi-même. Je comprends que la sensibilité à l'âge et aux blessures soit un problème. J'essaie maintenant de me préparer au mieux pour le championnat d'Europe. C'est la chose la plus importante", a précisé le Diable Rouge.

Reste à savoir s'il jouera beaucoup. "L'entraîneur décide qui joue. Je crois que je peux jouer sept matchs. J'ai également joué sept matchs d'affilée dans mon club où les périodes de repos étaient plus courtes. Je sais que je peux récupérer suffisamment pour terminer tous ces matchs", a-t-il ajouté avant de comparer son niveau de forme à l'Euro 2016. "Je pense que je suis aussi bon. J'ai travaillé dur sur le plan physique et qualitatif pour arriver à ce niveau. C'est également nécessaire. Sinon, l'entraîneur national m'aurait aussi laissé à la maison", a conclu l'ancien joueur d'Arsenal et du Barça.