L'UEFA sanctionne les six clubs anglais responsables de la Super League

Les six clubs anglais à l'origine de la Super League devront verser une amende de 25 millions d'euros. Telle est la sanction qui aurait été choisie par l'UEFA.

L'UEFA n'a pas fait preuve de clémence au moment de sévir. D'après les informations du Daily Mail, l'instance régulatrice du football européen a condamné les clubs anglais à l'origine de la Super League à payer une amenge de 25 millions d'euros. Le montant de cette dernière pourrait passer à 30 millions d'euros en cas de récidive.

Les clubs concernés sont au nombre de six et évoluent tous en Premier League (première division anglaise). Il s'agit de : Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham. Ces derniers ont été à l'initiative du projet de Super League et l'ont porté, avant de l'abandonner devant les risques de sanction.

Pour rappel, la Super League devait être une nouvelle compétition, créée et gérée par les clubs, qui devait concurrencer la Ligue des Champions, organisée par l'UEFA. Elle devait réunir une vingtaine de clubs chaque année, dont quinze aurait eu une place permanente. Le projet avait vu le jour en avril dernier.