Les Diables regrettent une chose: "Dommage de ne pas pouvoir jouer 3 matches à domicile"

Ce vendredi, les Diables Rouges vont se déplacer en Russie. La configuration de cet Euro va obliger nos Diables à beaucoup voyager. Si seulement il y avait eu un stade national...

La Belgique avait l'occasion d'avoir un nouveau stade moderne et d'organiser le match d'ouverture de cet Euro... mais on le sait il y a eu des problèmes dans le dossier du stade et la Belgique a perdu une belle occasion de se montrer à la hauteur des Diables Rouges. "Je suis déçu que nous n'ayons pas pu construire un nouveau stade en Belgique", a déclaré Jan Vertonghen ce jeudi en conférence de presse.

"L'avantage du terrain, avec nos supporters et avec moins de voyages, cela aurait été une bonne chose pour nous. Je trouve cela dommage. Nous allons maintenant devoir beaucoup voyager et jouer toutes nos rencontres à l'extérieur", continue le défenseur de Benfica.

Pour Dries Mertens, c'est aussi une belle déception: "Je trouve ça vraiment super de retrouver des supporters dans les stades, mais c'est vraiment dommage de devoir se déplacer en Russie et au Danemark. L'Italie a de la chance de jouer trois matches à domicile, comme l'Angleterre qui aurait la chance de jouer 6 matches sur 7 à Wembley si ils vont en finale".

La Belgique a vraiment manqué l'occasion de se montrer positivement aux yeux de l'Europe du football.