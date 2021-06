Eupen dévoile les contours de son nouvel organigramme

Ce jeudi, le directeur général d'Eupen a annoncé les changements à venir au sein du club germanophone.

Avant la présentation du nouvel entraîneur d'Eupen, Christoph Henkel, le directeur général du club a fait savoir qu'il y aurait des changements au niveau de la structure chez les Pandas. En effet, le club ne dispose plus de directeur sportif depuis le départ de Jordi Condom au RFC Seraing. "Il n'y aura pas de nouveau directeur sportif, nous allons nous répartir les tâches. Siggi Marti, chef du scouting, effectuera la planification du noyau et le ciblage concernant les transferts. Thomas Herbert, le directeur financier, s'occupera des négociations et de la partie financière. Quant à moi, je m'occuperai de la stratégie et de créer une équipe sportive", a expliqué l'homme fort des Pandas.

Eupen va devoir se serrer la ceinture cet été. Même si Aspire a confié rester encore deux ans, les Qataris n'ont plus envie d'injecter d'argent. "Le budget va être réduit par rapport au dernier exercice. Beaucoup de clubs sont dans la même position, la crise est bien présente depuis l'arrivée du coronavirus. Toutefois, nous avons un noyau assez complet et de qualité. Il y aura certes de probables départs mais nous nous renforcerons tout de même. Je peux déjà dire que les joueurs en fin de contrat ou de prêt ne resteront pas. C'est le cas d'Adriano par exemple", a ajouté le directeur général des Pandas.

"Assister à l'éclosion des jeunes de notre académie"

Comme le Standard de Liège, Eupen veut miser et faire confiance à ses jeunes talents. "Nous voulons revenir à notre ancienne philosophie qui est très importante, assister à l'éclosion des jeunes de notre académie. Les U21 vont avoir un rôle plus important et recevront leur chance en équipe première. Notre nouvel entraîneur Stefan Krämer fait confiance aux jeunes", a conclu Christoph Henkel.