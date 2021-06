Griezmann revient sur sa relation avec Lionel Messi

On a souvent parlé de la relation entre la star du FC Barcelone et l'attaquant des Bleus.

Depuis son arrivée au FC Barcelone, Antoine Griezmann (30 ans, 36 matchs et 13 buts en Liga cette saison) n'a pas véritablement connu l'expérience attendue. Pas toujours en réussite, ni mis en confiance par ses entraîneurs, le Français a aussi semblé parfois moins à l'aise chez les Blaugrana. Pour l'expliquer, la presse espagnole a souvent pointé du doigt une relation difficile avec Lionel Messi (33 ans, 35 matchs et 30 buts en Liga cette saison). Chose que l'attaquant tricolore dément.

"Nos relations ? Elles sont bonnes, assure 'Grizou' dans un entretien accordé à L'Equipe. On s'entend bien. On s'écrit parfois des messages, on communique beaucoup à l'entraînement. Sur le terrain, c'est un joueur avec lequel il est évidemment super facile de jouer. Vous lui envoyez un melon, il le transforme en caviar. On n'a pas cette pression de rater la passe avec lui. Dans le jeu, cela va de mieux en mieux."

"Cette année, ce fut un peu compliqué parce qu'on a eu beaucoup de blessures et qu'on a joué dans un système dans lequel tout le monde n'était pas forcément à son meilleur poste. Mais on va repartir sur une nouvelle saison, avec des recrues, cela va aller tout seul", assure le champion du monde. Preuve qu'un départ cet été ne fait pas partie des plans.