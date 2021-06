🎥 Les stades de l'Euro : l'Allianz Arena, l'antre de l'ogre bavarois

Construite pour accueillir des matches de la Coupe du Monde 2006, l'enceinte allemande sera le lieu de trĂšs belles affiches pour cet Euro.

Munich est sans doute, après Londres, la ville dans laquelle se joueront les plus belles affiches de cet Euro. En plus d'accueillir un quart de finale, l'Allianz Arena sera le théâtre des chocs France-Allemagne et Portugal-Allemagne.

Inaugurée quelques mois avant le début du Mondial 2006 qui s'était déroulé en Allemagne, L'Allianz Arena peut accueillir 75.000 spectateurs et est le deuxième stade le plus grand du pays derrière le Signal Iduna Park de Dortmund.

Surnommé Schlauchboot (canot pneumatique en allemand) pour sa forme particulière, le stade est celui dans lequel évolue le Bayern Munich. L'Allianz Arena fut l'enceinte dans laquelle s'est déroulée la finale de Ligue des Champions 2012 remportée par Chelsea face au Bayern.

L'Allianz Arena sera encore sur le devant de la scène dans les années à venir puisqu'il a été désigné comme lieu pour la finale de la Ligue des Champions 2023. Un an plus tard, elle accueillera le prochain Euro qui aura lieu en Allemagne.

Voici le programme des rencontres qui se joueront à Munich :

Mardi 15 juin : France-Allemagne (groupe F)

Samedi 19 juin : Portugal-Allemagne (groupe F)

Mercredi 23 juin : Allemagne-Hongrie (groupe F)

Vendredi 2 juillet : Quart de finale 2