🎥 Junya Ito fait tomber la Serbie

Après avoir régalé le KRC Genk, Junya Ito régale sa sélection.

Auteur de 12 buts et de 16 assists cette saison en Belgique, Junya Ito s'est imposé comme l'un des hommes forts de l'excellente saison du Racing Genk, vainqueur de la Coupe et vice-champion de Belgique, derrière le Club de Bruges.

Et l'ailier continue d'entretenir ses bons réflexes avant les vacances, il a inscrit l'unique but de la victoire amicale du Japon contre la Serbie, ce vendredi, en amical (1-0). Le cinquième but de la carrière internationale de Junya Ito qui aura un dernier devoir à accomplir la semaine prochaine: solide leader de son groupe en éliminaties pour la Coupe du monde, le Japon affronte le Kirghizistan mardi prochain.