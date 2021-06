Confirmation: seuls 24 Diables se sont envolés pour Saint-Pétersbourg

Roberto Martinez n'a pas laissé planer le moindre doute: il a clairement annoncé que Kevin De Bruyne et Axel Witsel ne participeraient pas à la première rencontre des Diables Rouges, contre la Russie, à Saint-Pétersbourg.

Le médian du Borussia et celui de City n'ont d'ailleurs pas pris l'avion en compagnie de leurs 24 équipiers, ce vendredi. Ils sont restés à Tubize où ils vont poursuivre leur travail pour être prêts le plus tôt possible. Mais ils retrouveront rapidement les autres Diables, qui seront de retour dans leur camp de base dimanche, pour préparer la seconde rencontre contre le Danemark.

Axel Witsel and Kevin De Bruyne did not travel to Russia. They stayed in Tubize to continue their recovery. 🇧🇪