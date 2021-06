La Génération 93 est en marche chez les Diables: "Une fierté"

Parmi les 26 Diables Rouges sélectionnés par Roberto Martinez, quatre sont nés en 1993. Ils ont grandi ensemble dans les équipes de nationale de jeunes et ils partagent désormais le haut de l'affiche en équipe A.

Yannick Carrasco, Romelu Lukaku, Michy Batshuayi et Thorgan Hazard font tous partie de la génération 1993 et ils sont fiers de s'être installés, ensemble et durablement, en équipe nationale. "Avec Michy, Romelu et Yannick, on se connaît depuis longtemps, on a joué ensemble chez les jeunes et on est très fier d'être aujourd'hui ensemble chez les Diables. J'espère vraiment qu'on va pouvoir gagner quelque chose ensemble, ce serait formidable", disait le Brainois mardi en conférence de presse.

Retour sur les parcours internationaux des quatre Diables Rouges de la génération 1993.

Romelu Lukaku: 93 caps, 60 buts avec les Diables

Des quatre Diables de la génération 93, Romelu Lukaku est celui qui a fait le plus vite le pas vers les Diables Rouges. Il avait débuté l'aventure en U15 (5 caps, un but), il est ensuite passé par les U18 (1 cap) et les U21 (5 caps, 1 but) avant de faire ses premiers pas en équipe A le 3 mars 2010, à 16 ans à peine.

Yannick Carrasco: 46 caps, 6 buts avec les Diables

Yannick Carrasco est lui aussi devenu une valeur sûre de l'équipe nationale. Il a dû attendre le 4 septembre 2014 pour découvrir les Diables Rouges, avant ça, il était passé par toutes les équipes de jeunes. Une cap en U15, deux caps en U17, neuf caps et un but en U18, douze caps et trois buts en U19 et, enfin, onze caps et un but avec les Diablotins.

Thorgan Hazard: 35 caps, 6 buts avec les Diables

Petit frère d'Eden Hazard, Thorgan était attendu en équipe nationale, c'est en 2013 qu'il a fait ses premiers pas, à l'occasion d'un stage aux Etats-Unis. Avant de devenir Diable Rouge, il était une valeur sûre dans les équipes d'âge. Dix caps et un but avec les Diablotins, 23 caps et dix buts en U19, 12 caps et un but en U17 et 12 caps et 4 buts en U16 pour celui qui aussi brièvement arpenté les terrains avec les U15 (trois caps) et les U18 (une cap).

Michy Batshuayi: 33 caps, 22 buts avec les Diables

Avant de devenir un redoutable buteur avec les Diables Rouges, Michy Batshuayi a, lui aussi, fait le bonheur des Diablotins. Car c'est avec les Espoirs qu'il a fait ses débuts en équipe nationale. Et à l'époque, déjà, Batsman empilait les buts: sept en 13 apparitions. Appelé par Marc Wilmots pour la première fois en mars 2015, il avait inscrit son premier but dès... sa première cap.