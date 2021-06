🎥 Le plein de confiance avant l'Euro: Roman Bezus dernier joueur du mois à La Gantoise

Très mal embarqués encore à quelques journées de la fin de la phase classique, les Buffalos ont réussi une jolie remontée pour s'incruster en playoffs 2 et s'offrir, de justesse, un ticket européen. Du haut de ses 20 buts, Roman Yaremchuk a largement contribué à cette qualification pour la Conférence League.

Mais l'autre international ukrainien de l'effectif de Hein Vanhaezebrouck a, lui aussi, apporté sa pierre à l'édifice. Longtemps cantonné au rôle de joker, Roman Bezus a terminé la saison en trombe: quatre buts et deux assists lors des six matchs de playoffs 2.

Il en profite pour s'offrir le trophée de Buffalo du mois de mai et tentera de s'appuyer sur la confiance emmagasinée au cours des dernières semaines de championnat pour se mettre en évidence durant l'Euro.

Roman Bezus, aka Mister Play-off, werd door jullie verkozen verkozen tot Baloise Player of The Month én winnaar van de vdk bank Goal of the Month! Congrats Roman!💥🇺🇦



