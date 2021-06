L'agent de Christian Eriksen donne de ses nouvelles

Après avoir fait un malaise pendant la rencontre entre le Danemark et la Finlande, Christian Eriksen a été transporté à l'hôpital après avoir reçu les premiers soins du service médical.

Christian Eriksen (29 ans, 110 sélections et 36 buts), conscient et éveillé, a été transporté dans un état stable à l'hôpital. Une version confirmée par l'agent du joueur Martin Schoots sur NPO Radio1. Ce dernier a confirmé qu'Eriksen respirait et arrivait à parler. Des informations que Schoots a pu transmettre après s'être entretenu avec le père du joueur.

"Je viens de parler à l'instant au père de Christian, et il m'a dit qu'il respirait et qu'il était également capable de parler", a fait savoir Schoots. Désormais, Eriksen va passer des examens approfondis.