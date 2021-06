Kylian Mbappé revient sur sa brouille avec Olivier Giroud

L'attaquant du Paris Saint-Germain n'avait pas apprécié les critiques de son coéquipier, qui ne s'estimait pas suffisamment servi après le match amical contre la Bulgarie (3-0) mardi.

Comme pressenti suite à l'annonce de sa présence en conférence de presse, Kylian Mbappé (22 ans, 43 sélections et 17 buts) est revenu sur sa brouille avec Olivier Giroud (34 ans, 107 sélections et 44 buts). "On en a parlé, on a discuté de ça, ça a fait parler. Tout le monde sait ce qui s'est passé, j'ai été un peu affecté mais on ne va pas en faire toute une histoire. L'équipe de France reste le plus important, des broutilles ne vont pas venir perturber notre préparation, on est concentrés sur le même objectif", a confié le joueur du PSG.

"Ce qu'il a dit ne m'a pas dérangé plus que ça. Je suis attaquant et j'ai eu ce sentiment 365 fois dans un match. Mais c'est plus de le sortir publiquement. Je l'ai félicité dans le vestiaire, il ne m'a rien dit et après je l'apprends via la presse. Il ne dit rien de méchant. C'est plus le fait de le sortir publiquement, j'aurais préféré qu'il vienne et qu'il soit même plus virulent dans le vestiaire. Mais c'est pas un problème, ce sont des petites broutilles. L'équipe n'a pas besoin qu'on se mette dans bâtons dans les roues", a conclu Mbappé.

La France affrontera l'Allemagne mardi (21h).