La Russie est passée à côté, sur et en dehors du terrain

La Russie a beau accueillir des matches de l'Euro, ce n'est pas la même équipe que lors de sa Coupe du Monde.

Il y a trois ans, la Russie avait montré un beau visage lors de sa Coupe du Monde. Non seulement l'équipe avait réussi de belles performances sur le terrain, mais tout avait été mis en avant pour que l'image du pays redore le blason national.

Mais cette année.... personne ne se soucie de ces quelques matches. Dans le metro, certains nous ont même demandé contre qui jouait la Belgique... un comble. Poutine? Il est resté à Moscou. Les supporters? Pas si enthousiastes que cela....

Sauf pour une chose: huer l'équipe nationale belge lorsque cette dernière a mis le genou au sol (alors que les joueurs russes sont eux restés debout). La suite? Une rencontre absolument horrible de la part des locaux, totalement incapable de montrer quoi que ce soir lors du duel face au Diables.

Bref.... la Russie passe à côté de son premier match et vu l'engouement proche de zéro, il y a fort a parier que cela ne risque pas de changer dans les prochains jours. Et si en plus la Finlande a pris de la confiance...